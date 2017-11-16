Скворцова рассказала о темпах снижения заболеваемости туберкулезом в России

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Средние темпы снижения заболеваемости туберкулезом в России в два раза превышают среднемировой уровень: так, за 2016 год смертность от туберкулеза в РФ снизилась более чем на 15%, а за истекший период 2017 года — на 17%, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Президент РФ Владимир Путин в 2012 году дал поручения по снижению смертности в РФ, в том числе от туберкулеза.

"Целевые показатели по снижению смертности от туберкулеза нами были достигнуты досрочно с опережением на пять лет", — заявила Скворцова на открывшейся в четверг в Москве глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения, посвященной ликвидации туберкулеза.

По ее словам, за пять последних лет Россия сформировала трехуровневую систему оказания помощи больным туберкулезом, что обеспечивает ее доступность. В лечении больных активно используются телемедицинские технологии.

"Средние темпы снижения смертности от туберкулеза с 2011 года превысили 11% в год. За 2016 год смертность от туберкулеза в нашей стране снизилась более чем на 15%, а за истекший период 2017 года – на 17%", — заявила министр.

По ее словам, "средние темпы снижения заболеваемости от туберкулеза составили почти 3% в год, что в два раза превышает среднемировой темп".

При этом министр отметила, что не все проблемы, связанные с туберкулезом решены. В зоне особого внимания Минздрава находятся туберкулез, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией и с антимикробной резистентности.