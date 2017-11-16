Власти Камчатки выделили более 350 млн руб на покупку жилья детям-сиротам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя — РИА Новости. С начала года в Камчатском крае около ста детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили квартиры, на эти цели власти региона выделили более 350 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

"В этому году на предоставление квартир гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено свыше 350 миллионов рублей — в основном из регионального бюджета", — сказала вице-губернатор Ирина Унтилова на селекторном совещании представителей администраций Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района, а также руководителей профильных министерств региона.

По ее словам, начиная с 2013 года, жильем на Камчатке обеспечены 788 граждан этой категории. Унтилова также отметила, что Камчатский край занимает одно из лидирующих мест в рейтинге субъектов РФ по обеспечению детей-сирот жильем.

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