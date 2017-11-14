Тюменский школьник стал пятым на всемирной роботехнической Олимпиаде

ТЮМЕНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Тюменский восьмиклассник Валерий Рагулин завоевал пятое место на всемирной робототехнической Олимпиаде, которая проходила в Коста-Рике с 10 по 12 ноября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

В олимпиаде участвовали более двух тысяч команд из разных стран мира. Российскую Федерацию представляли робототехники из десяти регионов страны.

"На мировом первенстве Валерий Рагулин выступил второй раз и в этом году значительно улучшил результат прошлого сезона. Тюменец представлял основную категорию в состязании "Углеродная нейтральность", в которой приняло участие 86 команд их разных стран", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из восьми комплектов наград россияне завоевали пять золотых медалей, одну серебряную и две бронзовых. Впервые сборная России вошла в топ-10 сильнейших команд мира.

По информации пресс-службы губернатора, основы программирования и робототехники тюменские школьники изучают с пятого класса. В школах действуют классы с углубленным изучением IT-технологий и робототехники. Для них разработаны отдельные программы, курсы с элементами проектного управления — система, которая развивает у детей не только полезные навыки, но и повышает интерес к инженерным специальностям.

"Мы готовимся создать целый комплекс подготовки инженеров, задействуем общеобразовательные учреждения, вузы. Мы надеемся, что хорошо подготовленные специалисты придут на производство и будут внедрять современные технологии. Все это придаст большее развитие экономики региона", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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