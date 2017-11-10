Власти Москвы и МВД будут обмениваться данными о неблагополучных семьях

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Власти Москвы и ГУ МВД России по Москве разработают порядок обмена информацией о выявленных фактах семейного неблагополучия, в частности, совершения незаконных действий в отношении детей, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Совместно с ГУ МВД России по городу Москве и органами исполнительной власти правительства Москвы будет разработан и внедрен порядок обмена информацией о выявленных фактах семейного неблагополучия, совершения противоправных деяний в отношении детей в кровных и замещающих семьях как со стороны родителей, так и со стороны иных членов семьи либо совместно проживающих лиц", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в городе ведется регулярная работа по профилактике подростковой преступности и преступлений в отношении несовершеннолетних и дальнейшего снижения этого показателя. В частности, выявляются семьи, в которых дети из-за ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей могут стать жертвой преступлений, осуществляется деятельность по выявлению взрослых, вовлекающих подростков в противоправную деятельность, проводится работа по разъяснению правил безопасного поведения несовершеннолетним.