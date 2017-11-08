Росатом ждет будущих выпускников МИФИ в своем руководстве, заявил Лихачев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" ждет в составе руководства отечественной атомной отрасли и ее предприятий будущих выпускников своего опорного вуза, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Лихачев напомнил, что многие выпускники вуза по традиции занимали и сейчас занимают руководящие должности в отрасли, а три человека — Лев Рябев, Виктор Михайлов и Александр Румянцев в разные годы руководили отраслью.
"Уверен, что эта хорошая традиция будет продолжаться, и новые выпускники МИФИ будут и дальше занимать руководящие посты в Росатоме. Ведь в течение ближайших семи-восьми лет мы планируем принять на работу в Росатом еще не менее шести тысяч человек", — отметил Лихачев.
"Мы ждем вас, уважаемые студенты, коллеги", — добавил он.
"МИФИ может гордиться своим вкладом в обороноспособность страны, в подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Мы должны сверять свои сегодняшние достижения с теми эпохальными свершениями, которые завещали нам те люди, которые основали МИФИ", — в свою очередь сказал ректор вуза Михаил Стриханов.
История вуза
История НИЯУ "МИФИ" началась 23 ноября 1942 года, когда Совет народных комиссаров СССР принял постановление об организации Московского механического института боеприпасов (ММИБ). Уже 1 января 1943 года начались первые занятия студентов. Первый выпуск специалистов ММИБ произошел уже в 1944 году.
В январе 1945 года в институте прошла первая реорганизация, институт стал называться Московским механическим институтом (ММИ). Прежние факультеты были упразднены и вместо них организованы три новых: механико-технологический, конструкторский и точной механики.
Значительное влияние на судьбу вуза оказал советский атомный проект. 20 сентября 1945 года вышло постановление Совета народных комиссаров "Об организации инженерно-физического факультета при Московском механическом институте", который стал готовить специалистов для атомной промышленности. Это и стало отправной точкой создания Московского инженерно-физического института.
Современный этап
Новый этап развития университета начался в 2008 году, когда МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских университетов и был переименован в Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
НИЯУ "МИФИ" – базовый вуз госкорпорации "Росатом". На базе университета на постоянной основе действует Центр карьеры Росатома. Он осуществляет консультирование студентов по вопросам трудоустройства в атомную отрасль.
НИЯУ "МИФИ" признается специалистами одним из лучших инженерных вузов России, входит в топ-100 мировых университетских рейтингов QS и ТНЕ по физике.