Росатом ждет будущих выпускников МИФИ в своем руководстве, заявил Лихачев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" ждет в составе руководства отечественной атомной отрасли и ее предприятий будущих выпускников своего опорного вуза, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Ежегодно не менее трети выпускников МИФИ и его филиалов приходит работать к нам на предприятия, а по ядерным специальностям этот показатель достигает 80 процентов", — сказал Лихачев в среду в Государственном Кремлевском дворце на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию НИЯУ "МИФИ".

Лихачев напомнил, что многие выпускники вуза по традиции занимали и сейчас занимают руководящие должности в отрасли, а три человека — Лев Рябев, Виктор Михайлов и Александр Румянцев в разные годы руководили отраслью.

"Уверен, что эта хорошая традиция будет продолжаться, и новые выпускники МИФИ будут и дальше занимать руководящие посты в Росатоме. Ведь в течение ближайших семи-восьми лет мы планируем принять на работу в Росатом еще не менее шести тысяч человек", — отметил Лихачев.

"Мы ждем вас, уважаемые студенты, коллеги", — добавил он.

"МИФИ может гордиться своим вкладом в обороноспособность страны, в подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Мы должны сверять свои сегодняшние достижения с теми эпохальными свершениями, которые завещали нам те люди, которые основали МИФИ", — в свою очередь сказал ректор вуза Михаил Стриханов.

История вуза

"Главное конкурентное преимущество МИФИ — это тесное сотрудничество с наиболее успешной, как мы считаем, глобальной российской госкорпорацией "Росатом". Но в этом наши огромная ответственность и вызовы, на которые нам предстоит ответить в ближайшее время", — добавил Стриханов.

История НИЯУ "МИФИ" началась 23 ноября 1942 года, когда Совет народных комиссаров СССР принял постановление об организации Московского механического института боеприпасов (ММИБ). Уже 1 января 1943 года начались первые занятия студентов. Первый выпуск специалистов ММИБ произошел уже в 1944 году.

В январе 1945 года в институте прошла первая реорганизация, институт стал называться Московским механическим институтом (ММИ). Прежние факультеты были упразднены и вместо них организованы три новых: механико-технологический, конструкторский и точной механики.

Значительное влияние на судьбу вуза оказал советский атомный проект. 20 сентября 1945 года вышло постановление Совета народных комиссаров "Об организации инженерно-физического факультета при Московском механическом институте", который стал готовить специалистов для атомной промышленности. Это и стало отправной точкой создания Московского инженерно-физического института.

Современный этап

Со временем начался процесс постепенного перевода механических специальностей в другие институты, и расширения инженерно-физических специальностей. В 1953 году институт приобрел нынешнее название МИФИ, все факультеты которого стали в большой степени ориентированы на подготовку специалистов атомной энергетики и оборонной промышленности. МИФИ готовил кадры для ядерной отрасли по широчайшему спектру специализаций, в итоге стал действительно элитным вузом и приобрел мировую известность.

Новый этап развития университета начался в 2008 году, когда МИФИ стал одним из двух первых национальных исследовательских университетов и был переименован в Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

НИЯУ "МИФИ" – базовый вуз госкорпорации "Росатом". На базе университета на постоянной основе действует Центр карьеры Росатома. Он осуществляет консультирование студентов по вопросам трудоустройства в атомную отрасль.

НИЯУ "МИФИ" признается специалистами одним из лучших инженерных вузов России, входит в топ-100 мировых университетских рейтингов QS и ТНЕ по физике.

Университет готовит бакалавров, магистров и аспирантов в области ядерной физики и технологий, лазерных и плазменных технологий, биофизики, интеллектуальных кибернетических систем, фотоники и спинтроники, мониторинга и аудита технологических и производственных секторов экономики, международного научно-технологического сотрудничества. Студенты и ученые университета участвуют в международных научно-исследовательских коллаборациях и меганаучных проектах, например, ATLAS, ALIСE и CMS в CERN (Швейцария); FAIR, XFEL в DESY (Германия); ITER (Франция); PAMELA (Италия); STAR (США), ICE CUBE и других.