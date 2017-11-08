РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В ряде российских регионов наблюдают дефицит вакцин от полиомиелита

10:0908.11.2017
0190
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВо время процедуры вакцинации. Архивное фотоВо время процедуры вакцинации. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Несколько регионов России сообщили о проблемах в связи с нехваткой вакцины от полиомиелита, власти совместно с Минздравом РФ предпринимают все возможные меры, чтобы справиться с дефицитом препаратов.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Нижегородский СК проверит данные о дефиците вакцины от полиомиелита

Ранее в Минздраве РФ отмечали, что в мире наблюдается нехватка инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) из-за возросшей мировой потребности в препарате. Это привело к уменьшению объемов моновакцины, поступившей в РФ, в четыре раза: с 2,3 миллиона доз до 569 тысяч.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Ирина Шестакова призвала проанализировать ситуацию в регионах и разобраться, где не хватало вакцин и с чем это связано.

Недостаточно для потребностей региона

Медики Владимирской области подтвердили, что столкнулись с дефицитом вакцины от полиомиелита, но подчеркнули, что проблема носит временный характер и скоро будет решена.

Работа прививочного кабинета. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В Якутии врачи выплатят компенсацию за двойную прививку от полиомиелита

"В настоящее время во Владимирской области есть небольшие партии вакцины от полиомиелита, но этого количества для реальных потребностей региона недостаточно", – сообщил РИА Новости представитель регионального департамента здравоохранения.

Он отметил, что дефицит носит временный характер, и региональные власти рассчитывают на Минздрав РФ. "Данная вакцина поступает во Владимирскую область централизованно из Минздрава РФ. Поступление вакцины от полиомиелита ожидается в этом году", – подчеркнул собеседник агентства.

В Липецкой области недостаток противополиомиелитного препарата "Имовакс Полио" компенсируют комбинированной вакциной "Пентаксим", рассказал РИА Новости представитель регионального управления здравоохранения.

"В чистом виде "Имовакс Полио" (у нас) нет. Есть "Пентаксим", которым первые две инъекции делаются ребенку: это АКДС, и, в том числе, туда входит и полиомиелит. А третьей, согласно законодательству, делается анальная вакцина. В чистом виде очень ограниченное количество есть этой вакцины ("Имовакс Полио")", – сказал собеседник агентства.

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Российская вакцина от полиомиелита появится в конце 2018 года

На вопрос РИА Новости, насколько серьезна ситуация из-за ограниченного количества вакцины от полиомиелита, представитель управления ответил: "пока не критичное состояние". "Мы делаем "Пентаксимом". Это вакцина, в которую входят пять компонентов, в том числе и полиомиелитный компонент", – добавил он.

Дефицит 97,7%

В Челябинской области инактивированной вакцины от полиомиелита нет, в регион поступило лишь 2% от утвержденной заявки, сообщила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни минздрава области Ольга Яворская.

"По информации федерального ведомства, после того, как все страны мира перешли с живой полиомиелитной вакцины на инактивированную в соответствии с директивой ВОЗ, вся Россия столкнулась с сокращением поставки полиомиелитной вакцины. В Челябинскую область на данный момент поставлено только 2% от утвержденной заявки", – цитирует пресс-служба минздрава региона Яворскую.

Она уточнила, что вопрос обеспечения регионов вакциной находится на контроле федерального Минздрава, информации о сроках ее поставки пока нет. По ее словам, чтобы обеспечить вакцинацию детей из групп риска, за счет областного и федерального бюджета закуплена комбинированная вакцина "Пентаксим", в состав которой входит инактивированная вакцина против полиомиелита. "Для этих целей губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил из резервного фонда 49 миллионов рублей", – добавила Яворская.

Тем детям, кому уже поставлена прививка против коклюша-дифтерии-столбняка, использовать "Пентаксим" нельзя, детям, не имеющим прививок, ставят комбинированную вакцину, сказала представитель минздрава.

В больницах Ростовской области дефицит инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ), которая применяется при первых вакцинациях от этого заболевания, в настоящее время составляет 97,7%, говорится в ответе Минздрава Ростовской области на запрос РИА Новости.

По информации ведомства, на 2016 год регион заказал 99 тысяч доз ИПВ. Вакцина поступила с задержкой, с июля по декабрь 2016 года в количестве 74% от заказа-заявки. В первом квартале 2017 года в медучреждениях области она закончилась. "На 2017 год было заказано 99 тысяч доз ИПВ. Первое поступление ИПВ зарегистрировано 5 сентября 2017 года в количестве 2320 доз, что составило 2,3% от заявки", – говорится в ответе на запрос.

Поступившая вакцина уже полностью израсходована. "В настоящее время в медицинских организациях области ИПВ отсутствует. Дефицит составляет 97,7%",– отмечает ростовский минздрав. По состоянию на конец прошлой недели, по информации ЗАО "Фармацевт", поставки ИПВ в Ростовскую область в ближайшее время не ожидается.

В то же время в нынешнем году пероральная живая вакцина для иммунизации детей против полиомиелита поступила в Ростовскую область в соответствии с заказ-заявкой в количестве 280 тысяч доз. Вакцина распределена в муниципальные медицинские организации. Как пояснил РИА Новости представитель Минздрава региона, большинство детей было привито вакциной, которая поступила в конце прошлого года. Заболевания полиомиелитом в 2017 году среди детей и взрослых не зарегистрировано.

Предпринимаются все меры

Инактивированная полиомиелитная вакцина необходима и в Приморье, на данный момент в крае она есть только для детских домов и домов малютки, рассказала РИА Новости представитель департамента здравоохранения края Ксения Гусенцова.

"Есть вакцина бивалентная для ревакцинации. У нас недостаток инактивированной полиомиелитной вакцины для первой прививки. У нас она есть только для учреждений закрытого типа: детских домов и домов малютки. Для рядовых учреждений пока нет. Приморью необходима инактивированная полиомиелитная вакцина, заказали 58 тысяч доз", – отметил представитель крайздрава.

Министерство здравоохранения Северной Осетии также принимает все меры в связи с возникшим дефицитом вакцины от полиомиелита, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Дефицит инактивированной полиомиелитной вакцины возник вследствие задержки поставки ее в республику фармацевтической фирмой, с которой министерство здравоохранения РФ по итогам аукциона заключило контракт на поставку иммунобиологических препаратов. В настоящее время минздравом республики предпринимаются все возможные меры по ускорению поставки указанной вакцины в медицинские организации", – сказал собеседник агентства.

В министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии рассказали РИА Новости, что дефицит есть, и вакцины от полиомиелита на складе отсутствуют.

"В ряде медучреждений (вакцина) уже закончилась, в единичных случаях, в большинстве еще есть. До конца года обещали около 2 тысяч доз прислать, они будут распределены в том числе по тем медучреждениям, где вакцина закончилась. Что будет дальше, с января, пока не знаем", — сказал собеседник агентства

Во многих регионах проблем нет

Опрос, проведенный РИА Новости, показал, что в других регионах проблем с поставкой вакцин против полиомиелита нет. Отсутствие дефицита доз вакцин подтвердили агентству в минздравах Татарстана, Красноярского края, Астраханской области, Мурманской области, Ставропольского края, Чечни, Кабардино-Балкарии, Нижегородской области, Удмуртии, Пензенской области, Саратовской области, Сахалинской области.

В Иркутской области остался запас препарата с прошлого года, которого хватит до декабря, и есть договоренности о поставках новой партии препарата к середине декабря, сообщил РИА Новости главный эпидемиолог области Юрий Лысанов.

В министерстве здравоохранения Самарской области заявили РИА Новости, что ведомство заказало на 2017 год 260 тысяч доз живой полиомиелитной вакцины (ОПВ) и 140 тысяч доз инактивированной (ИПВ). Вакцина первого вида поступила в регион в полном объеме, второй в регионе имеется 3 290 доз. В то же время в Самарскую область поступила вакцина "Пентаксим" — 24 114 доз, имеющая в своём составе инактивированную вакцину. В минздраве региона отметили, что до середины декабря ожидается поставка порядка 16 000 доз инактивированной полиомиелитной вакцины за счет средств федерального бюджета.

Пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что у региона нет проблем с поставкой вакцин против полиомиелита. Он добавил, что "Свердловская область поделилась с Дагестаном, передала 40 тысяч вакцин. Сейчас поделимся с Чечней. Заявка готовится".

В Роспотребнадзоре Дагестана сообщили РИА Новости, что "в августе этого года существовала проблема с поставками вакцины от полиомиелита". "Роспотребнадзором Дагестана совместно с минздравом республики было составлено письмо в адрес Минздрава РФ. После чего в сентябре поступила партия вакцины, а буквально вчера поступил годовой объём вакцины в числе 45 тысяч доз (называется вакцина "Пентаксим"). Поэтому проблемы с нехваткой вакцины в регионе нет", — объяснил представитель регионального Роспотребнадзора.

Первая в 2017 году поставка инактивированной вакцины от полиомиелита в Ханты-Мансийский автономный округ запланирована на середину ноября, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"По информации министерства здравоохранения РФ, ориентировочная поставка в Югру ИПВ в количестве более 9 тысяч доз ожидается в середине ноября 2017 года. При ее поступлении вакцина будет незамедлительно распределена во все медицинские организации автономного округа, плановая вакцинация возобновится", — прокомментировали в региональном депздраве, отметив, что в заявке на год значилось 75 тысяч доз вакцины. Там уточнили, что в 2017 году из-за глобального дефицита ИПВ прививочная кампания в Югре осуществлялась вакцинами переходящего остатка с 2016 года.

В минздраве Ульяновской области сообщили РИА Новости, что перебоев с поставкой оральной полиомиелитной вакцины в регионе в последние три года не было. Сейчас дети обеспечены оральной полиомиелитной вакциной в полном объеме. Инактивированной полиомиелитной вакцины в регионе недостаточно. С января 2017 года из заявленного объема на год в 28 500 доз в Ульяновскую область было поставлено около 3,4 тысячи доз вакцины. Среднемесячный расход вакцины составляет 3800 доз. Таким образом, объем поставленной вакцины в регион не обеспечивает месячную потребность, отметили в министерстве.

Об оставшихся вакцинах российского производства рассказали в минздраве Ульяновской области.

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, что приводит к параличу или даже смерти больного. Полиомиелит относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний. Вирус поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет. Для взрослых в большинстве случаев он не опасен.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена