В ряде российских регионов наблюдают дефицит вакцин от полиомиелита

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Несколько регионов России сообщили о проблемах в связи с нехваткой вакцины от полиомиелита, власти совместно с Минздравом РФ предпринимают все возможные меры, чтобы справиться с дефицитом препаратов.

Ранее в Минздраве РФ отмечали, что в мире наблюдается нехватка инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) из-за возросшей мировой потребности в препарате. Это привело к уменьшению объемов моновакцины, поступившей в РФ, в четыре раза: с 2,3 миллиона доз до 569 тысяч.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Ирина Шестакова призвала проанализировать ситуацию в регионах и разобраться, где не хватало вакцин и с чем это связано.

Недостаточно для потребностей региона

Медики Владимирской области подтвердили, что столкнулись с дефицитом вакцины от полиомиелита, но подчеркнули, что проблема носит временный характер и скоро будет решена.

"В настоящее время во Владимирской области есть небольшие партии вакцины от полиомиелита, но этого количества для реальных потребностей региона недостаточно", – сообщил РИА Новости представитель регионального департамента здравоохранения.

Он отметил, что дефицит носит временный характер, и региональные власти рассчитывают на Минздрав РФ. "Данная вакцина поступает во Владимирскую область централизованно из Минздрава РФ. Поступление вакцины от полиомиелита ожидается в этом году", – подчеркнул собеседник агентства.

В Липецкой области недостаток противополиомиелитного препарата "Имовакс Полио" компенсируют комбинированной вакциной "Пентаксим", рассказал РИА Новости представитель регионального управления здравоохранения.

"В чистом виде "Имовакс Полио" (у нас) нет. Есть "Пентаксим", которым первые две инъекции делаются ребенку: это АКДС, и, в том числе, туда входит и полиомиелит. А третьей, согласно законодательству, делается анальная вакцина. В чистом виде очень ограниченное количество есть этой вакцины ("Имовакс Полио")", – сказал собеседник агентства.

На вопрос РИА Новости, насколько серьезна ситуация из-за ограниченного количества вакцины от полиомиелита, представитель управления ответил: "пока не критичное состояние". "Мы делаем "Пентаксимом". Это вакцина, в которую входят пять компонентов, в том числе и полиомиелитный компонент", – добавил он.

Дефицит 97,7%

В Челябинской области инактивированной вакцины от полиомиелита нет, в регион поступило лишь 2% от утвержденной заявки, сообщила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни минздрава области Ольга Яворская.

"По информации федерального ведомства, после того, как все страны мира перешли с живой полиомиелитной вакцины на инактивированную в соответствии с директивой ВОЗ, вся Россия столкнулась с сокращением поставки полиомиелитной вакцины. В Челябинскую область на данный момент поставлено только 2% от утвержденной заявки", – цитирует пресс-служба минздрава региона Яворскую.

Она уточнила, что вопрос обеспечения регионов вакциной находится на контроле федерального Минздрава, информации о сроках ее поставки пока нет. По ее словам, чтобы обеспечить вакцинацию детей из групп риска, за счет областного и федерального бюджета закуплена комбинированная вакцина "Пентаксим", в состав которой входит инактивированная вакцина против полиомиелита. "Для этих целей губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил из резервного фонда 49 миллионов рублей", – добавила Яворская.

Тем детям, кому уже поставлена прививка против коклюша-дифтерии-столбняка, использовать "Пентаксим" нельзя, детям, не имеющим прививок, ставят комбинированную вакцину, сказала представитель минздрава.

В больницах Ростовской области дефицит инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ), которая применяется при первых вакцинациях от этого заболевания, в настоящее время составляет 97,7%, говорится в ответе Минздрава Ростовской области на запрос РИА Новости.

По информации ведомства, на 2016 год регион заказал 99 тысяч доз ИПВ. Вакцина поступила с задержкой, с июля по декабрь 2016 года в количестве 74% от заказа-заявки. В первом квартале 2017 года в медучреждениях области она закончилась. "На 2017 год было заказано 99 тысяч доз ИПВ. Первое поступление ИПВ зарегистрировано 5 сентября 2017 года в количестве 2320 доз, что составило 2,3% от заявки", – говорится в ответе на запрос.

Поступившая вакцина уже полностью израсходована. "В настоящее время в медицинских организациях области ИПВ отсутствует. Дефицит составляет 97,7%",– отмечает ростовский минздрав. По состоянию на конец прошлой недели, по информации ЗАО "Фармацевт", поставки ИПВ в Ростовскую область в ближайшее время не ожидается.

В то же время в нынешнем году пероральная живая вакцина для иммунизации детей против полиомиелита поступила в Ростовскую область в соответствии с заказ-заявкой в количестве 280 тысяч доз. Вакцина распределена в муниципальные медицинские организации. Как пояснил РИА Новости представитель Минздрава региона, большинство детей было привито вакциной, которая поступила в конце прошлого года. Заболевания полиомиелитом в 2017 году среди детей и взрослых не зарегистрировано.

Предпринимаются все меры



Инактивированная полиомиелитная вакцина необходима и в Приморье, на данный момент в крае она есть только для детских домов и домов малютки, рассказала РИА Новости представитель департамента здравоохранения края Ксения Гусенцова.

"Есть вакцина бивалентная для ревакцинации. У нас недостаток инактивированной полиомиелитной вакцины для первой прививки. У нас она есть только для учреждений закрытого типа: детских домов и домов малютки. Для рядовых учреждений пока нет. Приморью необходима инактивированная полиомиелитная вакцина, заказали 58 тысяч доз", – отметил представитель крайздрава.

Министерство здравоохранения Северной Осетии также принимает все меры в связи с возникшим дефицитом вакцины от полиомиелита, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Дефицит инактивированной полиомиелитной вакцины возник вследствие задержки поставки ее в республику фармацевтической фирмой, с которой министерство здравоохранения РФ по итогам аукциона заключило контракт на поставку иммунобиологических препаратов. В настоящее время минздравом республики предпринимаются все возможные меры по ускорению поставки указанной вакцины в медицинские организации", – сказал собеседник агентства.

В министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии рассказали РИА Новости, что дефицит есть, и вакцины от полиомиелита на складе отсутствуют.

"В ряде медучреждений (вакцина) уже закончилась, в единичных случаях, в большинстве еще есть. До конца года обещали около 2 тысяч доз прислать, они будут распределены в том числе по тем медучреждениям, где вакцина закончилась. Что будет дальше, с января, пока не знаем", — сказал собеседник агентства

Во многих регионах проблем нет



Опрос, проведенный РИА Новости, показал, что в других регионах проблем с поставкой вакцин против полиомиелита нет. Отсутствие дефицита доз вакцин подтвердили агентству в минздравах Татарстана, Красноярского края, Астраханской области, Мурманской области, Ставропольского края, Чечни, Кабардино-Балкарии, Нижегородской области, Удмуртии, Пензенской области, Саратовской области, Сахалинской области.

В Иркутской области остался запас препарата с прошлого года, которого хватит до декабря, и есть договоренности о поставках новой партии препарата к середине декабря, сообщил РИА Новости главный эпидемиолог области Юрий Лысанов.

В министерстве здравоохранения Самарской области заявили РИА Новости, что ведомство заказало на 2017 год 260 тысяч доз живой полиомиелитной вакцины (ОПВ) и 140 тысяч доз инактивированной (ИПВ). Вакцина первого вида поступила в регион в полном объеме, второй в регионе имеется 3 290 доз. В то же время в Самарскую область поступила вакцина "Пентаксим" — 24 114 доз, имеющая в своём составе инактивированную вакцину. В минздраве региона отметили, что до середины декабря ожидается поставка порядка 16 000 доз инактивированной полиомиелитной вакцины за счет средств федерального бюджета.

Пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что у региона нет проблем с поставкой вакцин против полиомиелита. Он добавил, что "Свердловская область поделилась с Дагестаном, передала 40 тысяч вакцин. Сейчас поделимся с Чечней. Заявка готовится".

В Роспотребнадзоре Дагестана сообщили РИА Новости, что "в августе этого года существовала проблема с поставками вакцины от полиомиелита". "Роспотребнадзором Дагестана совместно с минздравом республики было составлено письмо в адрес Минздрава РФ. После чего в сентябре поступила партия вакцины, а буквально вчера поступил годовой объём вакцины в числе 45 тысяч доз (называется вакцина "Пентаксим"). Поэтому проблемы с нехваткой вакцины в регионе нет", — объяснил представитель регионального Роспотребнадзора.

Первая в 2017 году поставка инактивированной вакцины от полиомиелита в Ханты-Мансийский автономный округ запланирована на середину ноября, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"По информации министерства здравоохранения РФ, ориентировочная поставка в Югру ИПВ в количестве более 9 тысяч доз ожидается в середине ноября 2017 года. При ее поступлении вакцина будет незамедлительно распределена во все медицинские организации автономного округа, плановая вакцинация возобновится", — прокомментировали в региональном депздраве, отметив, что в заявке на год значилось 75 тысяч доз вакцины. Там уточнили, что в 2017 году из-за глобального дефицита ИПВ прививочная кампания в Югре осуществлялась вакцинами переходящего остатка с 2016 года.

В минздраве Ульяновской области сообщили РИА Новости, что перебоев с поставкой оральной полиомиелитной вакцины в регионе в последние три года не было. Сейчас дети обеспечены оральной полиомиелитной вакциной в полном объеме. Инактивированной полиомиелитной вакцины в регионе недостаточно. С января 2017 года из заявленного объема на год в 28 500 доз в Ульяновскую область было поставлено около 3,4 тысячи доз вакцины. Среднемесячный расход вакцины составляет 3800 доз. Таким образом, объем поставленной вакцины в регион не обеспечивает месячную потребность, отметили в министерстве.

Об оставшихся вакцинах российского производства рассказали в минздраве Ульяновской области.

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, что приводит к параличу или даже смерти больного. Полиомиелит относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний. Вирус поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет. Для взрослых в большинстве случаев он не опасен.