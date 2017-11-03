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Общество

Затруднения даже у ФАДН: в Москве прошел Большой этнографический диктант

13:2803.11.2017
(обновлено: 13:30 03.11.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники всероссийской акции Большой этнографический диктант в аудитории Дальневосточного федерального университета. 3 ноября 2017Участники всероссийской акции Большой этнографический диктант в аудитории Дальневосточного федерального университета. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. После написания Большого этнографического диктанта глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Игорь Баринов признался РИА Новости, что некоторые из заданий вызвали затруднения и у него.

Диктант. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Большой этнографический диктант пройдет на ледоколе и 100-метровой башне

Большой этнографический диктант прошел в пятницу, накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов России, а также в странах СНГ, в Абхазии и Южной Осетии. По информации главы ФАДН, в последний момент к акции присоединились также Бельгия и Франция. "Сколько людей участвует, мы пока точно не можем сказать – 2600 площадок – это намного больше, чем в прошлом году. Думаю, сотни тысяч человек примут участие", — сообщил Баринов журналистам.

Главная площадка столицы

Центральной площадкой написания диктанта в Москве стал Дом Пашкова. Сюда пришли около 60 человек – известные люди, представители правительства России и администрации президента. Всем участникам выдали листы с 30 вопросами и бланк для ответов.

Вид города Смоленск, архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы в этом году несколько упростили вопросы. Если более внимательно вчитываться и вдумываться, несмотря на первоначальную сложность, ответить на многие вопросы можно, логически мысля. Методом исключения находится правильный ответ. Мы исходили из того, что, может быть, некоторые вопросы вызовут затруднение, но впоследствии у человека появится желание познакомиться с тем, что вызвало у него вопросы", — сказал Баринов перед началом диктанта.

Перед объявлением старта диктанта участников предупредили, что пользоваться гаджетами и списывать у соседа категорически запрещается. "Время пошло", — скомандовал ведущий – и зал погрузился в тишину. Солидные мужчины и женщины как школьники морщили лбы, вчитываясь в задания диктанта. Другие довольно улыбались, предвкушая "отличную оценку".

Были и те, кто справились с заданиями за 10-15 минут (из отпущенных на диктант 45 минут). Некоторые сдавали бланки только в самом конце диктанта.

Серьезный консилиум

Якутия. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Фаламов
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"Вопросы были разные. Были такие, которые совершенно не вызывали затруднения, особенно о национальности Расула Гамзатова. Он – аварец. Но были и такие вопросы, которые вызывали затруднения, и по одному из них у нас после написания возник серьезный консилиум, в котором принимали участие представитель департамента Минобрнауки (Андрей) Петров, замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и я – это по поводу хороводного танца лезгин. Надеюсь, что ответ дал правильный", — признался Баринов по окончании выполнения заданий.

Певец Марк Тишман рассказал корреспонденту РИА Новости, что вопросы хотя и были для него достаточно сложными, но интересными. "Мне, может быть, в какой-то степени проще, потому что я родился в самой многонациональной республике – Дагестане. Тут есть ряд вопросов, ответить на которые помогают полученные в детстве знания", — сказал Тишман.

Посетительница на открытии выставки Русская Арктика в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В парке "Зарядье" открылась выставка об исследовании русской Арктики
Интерес певца вызвали в первую очередь вопросы, связанные с музыкой. "Например, Алтайские сказители делали свой музыкальный инструмент – топшур. И спрашивается, из чего они делали струны к нему. Я ответил, что из конского волоса, потому что скрипичные струны тоже делают из конского волоса. Но сомневаюсь в правильности ответа, обязательно проверю", — пообещал Тишман.

В числе участников Большого этнографического диктанта в Доме Пашкова был и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "Для меня более сложными оказались вопросы, связанные с Сибирью. Меня очень заинтересовал вопрос, связанный с одной из северных народностей, которая строила свои жилища на склоне. Это действительно вызывает интерес к изучению. Но, думаю, на большую часть вопросов мне удалось ответить правильно", — считает Кумпилов.

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