Минобрнауки разработало положение о зарплатах работников вузов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ разработало проект ведомственного приказа о положении об оплате труда работников вузов, подведомственных Минобрнауки, документ опубликован на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагаемый документ устанавливает порядок и условия оплаты труда, размера оклада работников вузов, а также определяет порядок регулирования выплат компенсационного характера. Кроме того, положение определяет порядок регулирования выплат стимулирующего характера, обеспечивающий объективность и прозрачность их назначения.

"Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ректоров, проректоров, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы ректоров, проректоров, главного бухгалтера) определяется нормативным правовым актом министерства образования и науки Российской Федерации, в кратности от 1 до 8", — говорится в тексте проекта.

Как отмечается, должностной оклад ректора определяется трудовым договором и устанавливается в зависимости от сложности труда, "в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения". Согласно проекту, должностные оклады проректоров и главного бухгалтера определяются трудовым договором и устанавливаются на 10-30% ниже оклада ректора.

Ранее глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявлял журналистам, что общественный совет при Минобрнауки и ОП займутся проблемой прозрачного начисления заработных плат работникам российских вузов. Фадеев обращал внимание на то, что младший научный сотрудник зарабатывает 7 тысяч рублей в месяц, а зарплата некоторых ректоров может достигать и миллиона рублей в месяц. По его словам, такая система начисления зарплат "приводит к тому, что вымывается слой молодых преподавателей, они не видят перспективы".