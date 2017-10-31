В Чувашии внедрят новую модель организации первичной медпомощи

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт — РИА Новости. Чувашия вошла в перечень десяти субъектов России, которые будут внедрять в 2018 году новую модель медицинской организации по оказанию первичной медико-санитарной помощи, сообщили в министерстве здравоохранения Чувашской Республики.

По словам министра здравоохранения региона Владимира Викторова, новый проект Минздрава России призван убрать ненужное хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лабораторий.

"Сегодня мы говорим о создании удобной и комфортной для пациента медицины. Одним из инструментов повышения доступности и качества медицинских услуг является внедрение различных технологий по созданию комфортной среды в наших больницах и поликлиниках. Реализация данного проекта позволит улучшить логистику процессов, минимизировать очереди в медицинских организациях", — сказал Викторов.

Он добавил, что новая модель медицинской организации позволит сократить время ожидания пациента у кабинета, увеличить время непосредственного общения врача и пациента в два раза, создать удобные условия для прохождения диспансеризации и медицинских профилактических осмотров, а также разделить потоки здоровых и больных пациентов, как у детей, так и взрослых.