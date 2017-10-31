В Воронежской области работают над системой электронных рецептов

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы заложили правовую основу для введения системы электронных рецептов в регионе, говорится в сообщении заксобрания.

Согласно федеральному законодательству, к числу полномочий региональных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств относится принятие решения об использовании на территории субъекта, наряду с бумажными рецептами на лекарственные препараты, рецептов, оформленных в виде электронных документов. Федеральный закон предусматривает дополнение соответствующим пунктом регионального закона "О лекарственном обеспечении населения Воронежской области".

"Изменения, которые областная дума внесла в закон "О лекарственном обеспечении населения Воронежской области", позволят врачам выписывать не только бумажные рецепты, но и оформлять свои рекомендации на электронных носителях. Например, информация может быть занесена в память пластикового медицинского полиса. Такой рецепт не порвется, не потеряется, его сложно будет подделать. К тому же электронный рецепт исключит ошибку в продаже лекарственного препарата при неправильном прочтении фармацевтом врачебного почерка", – прокомментировал появление дополнительной статьи в региональном законе председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов.

Как отмечает заксобрание, введение электронных рецептов в регионе позволит значительно сократить время их выписывания, а также упростит повторные назначения.

Решение о введении системы электронных рецептов будет приниматься исполнительным органом государственной власти Воронежской области, уполномоченным правительством региона. В данном случае это департамент здравоохранения.

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