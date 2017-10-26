В Архангельске впервые провели две операции по пересадке почки

АРХАНГЕЛЬСК, 26 окт — РИА Новости. В Архангельской области на базе Первой городской клинической больницы имени Волосевич сделаны первые операции по пересадке почки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Архангельские хирурги провели две родственные трансплантации почки совместно со специалистами из федеральных центров. Один пациент уже выписан, второй готовится к выписке.

В настоящий момент в регионе процедуру заместительной почечной терапии проходят 479 человек. Ежегодно число пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) возрастает на 50–60 человек. Всего в области работают десять отделений гемодиализа, отметил собеседник агентства.

По словам главврача Первой горбольницы Сергея Красильникова, подготовительные мероприятия для проведения трансплантации велись в больнице на протяжении четырех лет. Параллельно шло обучение медперсонала, приобреталось необходимое оборудование, лекарственные препараты. На эти цели было выделено порядка 16 миллионов рублей.

"Мы несколько лет шли к этому, и теперь можем уверенно говорить об успехе. Две операции сделаны, обе — с положительным результатом. Мы будем продолжать развивать высокотехнологичные методы лечения. Для регионального здравоохранения — это приоритетное направление", – заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

До конца года в Первой градской больнице Архангельска планируется провести еще две операции по пересадке почки.

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