Кузнецова поддержала идею создания центра поиска пропавших детей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала проект создания Национального центра поиска пропавших детей, инициированный спасательным отрядом "Лиза Алерт", и пообещала содействовать его реализации, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в четверг.

Отмечается, что такая договоренность была достигнута накануне в ходе рабочей встречи Кузнецовой с председателем спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорием Сергеевым.

"Анна Кузнецова поддержала проект создания поискового центра и обещала содействовать его реализации. По мнению детского омбудсмена, отбор обучающих методик для волонтёров должна осуществлять специальная экспертная комиссия, в которую войдут представители различных ведомств", — говорится в сообщении.

Кузнецова также видит необходимость в выработке единой модели обучения волонтёров и работы поискового центра и его ресурсных отделений в регионах на основе опыта поисково-спасательных отрядов России и государственных специализированных структур.

"Создание по сути отдельной поисковой службы поможет в полной мере задействовать федеральные и региональные ресурсы. Кроме того, по своему опыту я знаю, что в такие проекты в регионах с удовольствием включается и частный бизнес", – сказала Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба.

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" существует в России семь лет. В настоящее время его представительства работают в 40 регионах РФ, также в стране функционирует еще более 60 аналогичных организаций.