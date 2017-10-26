Минтруд хочет снизить на 20% квоту на иностранных работников в 2018 году

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Минтруд России предлагает снизить чуть более чем на 20% квоту на привлечение иностранных работников в 2018 году, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ ‎"Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2018 год". Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается определить потребность на 2018 год в размере 140 423 человека, что составляет 79,3% от потребности на 2017 год", — сообщили в Минтруде.

По данным ведомства, в основном потребность в иностранных работниках есть в замещении рабочих мест, которые требуют наличия профессиональной квалификации. Объемы квоты, как сообщает Минтруд, позволят удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, реализовать инвестпроекты, в том числе необходимые для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В ведомстве добавили, что потребность в иностранных работниках на следующий год определена на основании предложений исполнительных органов власти субъектов РФ и сформирована с учетом ситуации на рынке труда, демографической ситуации, принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов, возможностей обустройства иностранных граждан.