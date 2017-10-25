В Хабаровске зарегистрировали два случая заболевания корью

ХАБАРОВСК, 25 окт — РИА Новости. Два случая заболевания корью, а также восемь случаев подозрений на корь зарегистрировано в Хабаровске после возвращения туриста из Бали, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование, осуществляется иммунизация населения против кори.
Корь является заразной болезнью вирусного происхождения. Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.
Высокому риску заболевания корью и развития осложнений подвергаются невакцинированные дети раннего возраста и невакцинированные беременные женщины. При этом заразиться корью может любой человек, не имеющий прививки против этого заболевания.