В Хабаровске зарегистрировали два случая заболевания корью

ХАБАРОВСК, 25 окт — РИА Новости. Два случая заболевания корью, а также восемь случаев подозрений на корь зарегистрировано в Хабаровске после возвращения туриста из Бали, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"В Хабаровске среди населения зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания корью и восемь случаев подозрения на корь. Заболевание завезено туристом, отдыхавшим на острове Бали (Индонезия). Второй заболевший – ребенок из семьи больного, не вакцинированный против кори. Остальные случаи заболевания регистрировались у людей, имевших контакты с заболевшими", — говорится в сообщении.

Отмечается, что санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование, осуществляется иммунизация населения против кори.

Как поясняет управление Роспотребнадзора, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок иммунизации от кори подлежат дети в один год и в шесть лет. Также прививки против кори делают людям любого возраста, контактировавшим с больным.

Корь является заразной болезнью вирусного происхождения. Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Высокому риску заболевания корью и развития осложнений подвергаются невакцинированные дети раннего возраста и невакцинированные беременные женщины. При этом заразиться корью может любой человек, не имеющий прививки против этого заболевания.