В Минздраве объяснили высокую статистику психических заболеваний

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе объяснил, почему статистика говорит о том, что каждый четвертый-пятый человек имеет психическое заболевание.

"Каждый четвертый-пятый… Когда говорят, все удивляются: неужели так много? Но есть одно "но". К сожалению, осведомленность населения не очень высокая о том, что считается психическим заболеванием… Есть заболевания, которые в обиходе не считаются (психическими): например, заикание, например, когда люди грызут ногти", — сказал Кекелидзе на пресс-конференции.

Он объяснил, что "такого типа расстройства существуют: когда подсчитывают, естественно, все эти заболевания учитываются".