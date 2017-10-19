Комитет Госдумы не поддержал проект о выведении абортов из системы ОМС

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Профильный комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Госдуме отклонить законопроект, который выводит аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и предусматривает штрафы за искусственное прерывание беременности вне государственных медицинских учреждений.
Согласно заключению комитета на законопроект, данные предложения не соотносятся с другими положениями закона, которыми закрепляется право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве, исходя не только из медицинских показаний, но и из социальных.
Говоря об исключении аборта из системы ОМС, комитет отметил, что это может привести к негативным последствиям, в том числе, к росту числа абортов, произведенных во вред здоровью женщины вне медучреждений.
При этом отмечается, что искусственное прерывание беременности за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования возможно только при наличии медицинских либо социальных показаний.
По словам авторов, проблема абортов в России, в силу ее распространенности, терпимости общества к абортам, выходит за рамки социальной, правовой, нравственной проблемы и приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы.