Комитет Госдумы не поддержал проект о выведении абортов из системы ОМС

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Профильный комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Госдуме отклонить законопроект, который выводит аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и предусматривает штрафы за искусственное прерывание беременности вне государственных медицинских учреждений.

Данный законопроект был внесен в Госдуму парламентариями во главе с сенатором Еленой Мизулиной.

Согласно заключению комитета на законопроект, данные предложения не соотносятся с другими положениями закона, которыми закрепляется право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве, исходя не только из медицинских показаний, но и из социальных.

Говоря об исключении аборта из системы ОМС, комитет отметил, что это может привести к негативным последствиям, в том числе, к росту числа абортов, произведенных во вред здоровью женщины вне медучреждений.

Согласно законопроекту, за проведение искусственного прерывания беременности вне государственного медицинского учреждения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрены административные штрафы: для граждан — в размере от 150 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом отмечается, что искусственное прерывание беременности за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования возможно только при наличии медицинских либо социальных показаний.

По словам авторов, проблема абортов в России, в силу ее распространенности, терпимости общества к абортам, выходит за рамки социальной, правовой, нравственной проблемы и приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы.