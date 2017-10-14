В Москве откроют пять новых станций метро

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый участок третьего пересадочного контура метро, включающий пять новых станций, может быть открыт в конце ноября-начале декабря, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, участок, включающий в себя станции "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская", "Деловой центр", уже построен и в сентябре прошел технический запуск поездов. В настоящее время идет обкатка поездов и оформление документации.

По словам заммэра, пассажирское движение планируется пустить до конца года. "Давайте говорить о том, что это произойдет в конце ноября-начале декабря", — уточнил он.

Как ранее сообщали в столичном стройкомплексе, всего в этом году планируется открыть 19 новых станций метро: "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская", "Деловой центр" Третьего пересадочного контура; "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Ново-Переделкино", "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии; "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии; "Ховрино" Замоскворецкой линии, а также уже открытые в марте "Минская", "Ломоновский проспект" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.