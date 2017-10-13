В Госдуму внесли законопроект о регулировании продажи лекарств в интернете

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Законопроект о регулировании продажи лекарств через интернет внесен в Госдуму, сообщается на сайте правительства РФ.
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом", — говорится в распоряжении правительства.
Помимо этого, документом предлагается уточнить определения понятий "фармацевтическая деятельность", "аптечная организация" и "ветеринарная аптечная организация" для введения нового вида услуг по розничной торговле медикаментами дистанционным способом.
Для введения запрета на дистанционную розничную торговлю рецептурными лекарствами предлагается включить сведения о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию.
В целях приведения в соответствие норм законов "об обращении лекарственных средств" и "о наркотических средствах и психотропных веществах" предлагается разрешить включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый региональными властями перечень препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармдеятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки.