В Госдуму внесли законопроект о регулировании продажи лекарств в интернете

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Законопроект о регулировании продажи лекарств через интернет внесен в Госдуму, сообщается на сайте правительства РФ.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом", — говорится в распоряжении правительства.

Как следует из справки к законопроекту, документом предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарствами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Одновременно предусматривается введение запрета на дистанционную розничную торговлю лекарствами, которые продаются по рецептам.

Помимо этого, документом предлагается уточнить определения понятий "фармацевтическая деятельность", "аптечная организация" и "ветеринарная аптечная организация" для введения нового вида услуг по розничной торговле медикаментами дистанционным способом.

Для введения запрета на дистанционную розничную торговлю рецептурными лекарствами предлагается включить сведения о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию.

Кроме того, предлагается скорректировать полномочия федеральных ведомств при обращении лекарственных средств. Возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже препаратов дистанционным способом, предлагается заменить на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным способом лекарствами, отпускаемыми по рецепту.

В целях приведения в соответствие норм законов "об обращении лекарственных средств" и "о наркотических средствах и психотропных веществах" предлагается разрешить включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый региональными властями перечень препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармдеятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки.