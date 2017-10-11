В пяти российских регионах превышена заболеваемость ОРВИ

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в пяти регионах Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

На 40-й неделе года в целом на территории РФ отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами негриппозной этиологии.

"Незначительное превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в пяти субъектах РФ, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту зарегистрировано в трех городах", — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в двух субъектах страны, среди детей 3-6 лет — в четырех субъектах, в возрастной группе 7-14 лет — в пяти субъектах. Среди лиц старше 15 лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в четырех субъектах.

По результатам вирусологического мониторинга, на отчетной неделе в структуре положительных находок определялись преимущественно респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа составили 26,7% (170 находок), аденовирусы – 12,2% (78 находок), РС-вирусы — 9,5% (60 находок), другие вирусы негриппозной этиологии – 51,5% (328), и был обнаружен 1 вирус гриппа В.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что для прерывания процесса распространения ОРВИ на карантин закрыта одна школа в Саратовской области, 43 класса, восемь детских садов и 88 отдельных групп.

В целом, по информации Всемирной организации здравоохранения, на которую ссылается Роспотребнадзор, во всех странах Европейского региона активность гриппа остается на низком уровне, отмечается спорадическое выявление вирусов гриппа.

В ведомстве также сообщили, что вакцинация проводится во всех субъектах РФ и суммарно привито 33,2 млн человек (22,8% от численности населения), среди них 8,9 млн детей, а также 137,3 тысячи беременных женщин. В том числе за счет работодателей привито более 1,8 млн человек.