Уроки шахмат введут в начальной школе, заявила Васильева

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В ближайшие два года в младших классах российских школ введут обязательный урок по шахматам, сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева на правчасе в Совете Федерации.
"Что касается обязательного введения. Мы планируем в ближайшие два года, начиная со следующего года, с 1 по 4 класс – один час в неделю", — сказала Васильева.
Она отметила, что для учителей это не будет сложным.
Ранее Васильева называла пять направлений дополнительного образования, которые, по ее мнению, должны быть в каждой школе и проводиться бесплатно: театральный, музыкальный, технический, спортивный кружки и шахматы.