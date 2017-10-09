Телемедицина впервые получила свой ГОСТ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Новый национальный стандарт ГОСТ "Дистанционная оценка параметров функций, жизненно важных для человека", ставший одним из первых нормативных документов в области телемедицины, утвержден в России, сообщает Росстандарт.

"Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 57757-2017 "Дистанционная оценка параметров функций, жизненно важных для человека", ставший одним из первых нормативных документов в области телемедицины", – говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, 29 июля был принят федеральный закон о телемедицине, предусматривающий, в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно. Документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

"Применение стандарта будет способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи для населения страны. Утвержденный стандарт можно отнести к документам перспективной стандартизации, открывающий целую серию документов по стандартизации в области телемедицины", – отмечают в Росстандарте.

В ведомстве добавили, что стандарт был представлен участникам 81-й генеральной сессии Международной электротехнической комиссии, которая проходит со 2 по 13 октября во Владивостоке. Россия принимает руководство крупнейшей международной организации по стандартизации электротехники и электроники впервые с 1977 года. Основная цель мероприятия — разработка новых направлений, технологий и международных стандартов в области электроники в 2018-2019 годах.