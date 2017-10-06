Васильева назвала среднюю зарплату педагогов допобразования в России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Средняя зарплата педагогов дополнительного образования в России составляет 32,9 тысячи рублей, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на совещании у председателя правительства по дополнительному образованию детей.

"На сегодняшний день 247 тысяч (педагогов допобразования в РФ). Благодаря работе по увеличению заработной платы она сегодня составляет 32900 рублей", — сказала Васильева.

Она также отметила, что в профессию стали приходить молодые педагоги. По ее словам, в дополнительном образовании работают 36% учителей в возрасте до 35 лет.