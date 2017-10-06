Кабмин одобрил проект о регулировании продаж лекарств через интернет

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о регулировании дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами, сообщается на сайте кабинета министров.
Как следовало из справки к законопроекту, документом предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарствами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Одновременно предусматривается введение запрета на дистанционную розничную торговлю лекарствами, которые продаются по рецептам.
Помимо этого, документом предлагается уточнить определения понятий "фармацевтическая деятельность", "аптечная организация" и "ветеринарная аптечная организация" для введения нового вида услуг по розничной торговле медикаментами дистанционным способом.
Кроме того, предлагается скорректировать полномочия федеральных ведомств при обращении лекарственных средств. Возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже препаратов дистанционным способом, предлагается заменить на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным способом лекарствами, отпускаемыми по рецепту.
В целях приведения в соответствие норм законов "об обращении лекарственных средств" и "о наркотических средствах и психотропных веществах" предлагается разрешить включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в устанавливаемый региональными властями перечень препаратов, которые могут продаваться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармдеятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населённых пунктах, где отсутствуют аптеки.