Глава Минобрнауки выступила против массового обучения в аспирантуре

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева выступила против массового обучения в аспирантуре — ее качество необходимо повышать, об этом министр заявила в интервью РИА Новости.
"Никогда в жизни, ни на каких кафедрах массового количества аспирантов не бывает. Всегда ученых остаются единицы", — подчеркнула министр.
Она также отметила, что сегодня аспирант может представить не только диссертацию, но и прикладную работу — патент, научные изобретения или статьи, так как сама система этого образования сегодня двигается в сторону исследовательской аспирантуры.
"Я считаю, это мое глубочайшее убеждение, что качество аспирантуры нужно повышать", — добавила Васильева.
Ранее министр заявляла, что Минобрнауки предлагает вернуть обязательную защиту диссертаций для аспирантов в 2017 году.