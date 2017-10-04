Глава Минобрнауки выступила против массового обучения в аспирантуре

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева выступила против массового обучения в аспирантуре — ее качество необходимо повышать, об этом министр заявила в интервью РИА Новости.

"То, что аспирантура должна заканчиваться диссертацией, это не обсуждается. Мы для чего его (аспиранта) три года держим? Для того, чтобы от армии его освободить? Для чего он сидит? Он должен защитить у тебя диссертацию, иначе грош цена руководителю, совету и вообще всей системе, которая вот это все придумала. Нужно защищаться, если нет – то сокращать аспирантуру, сокращать целевой набор и заканчивать с этим делом", — сказала Васильева.

"Никогда в жизни, ни на каких кафедрах массового количества аспирантов не бывает. Всегда ученых остаются единицы", — подчеркнула министр.

Она также отметила, что сегодня аспирант может представить не только диссертацию, но и прикладную работу — патент, научные изобретения или статьи, так как сама система этого образования сегодня двигается в сторону исследовательской аспирантуры.

"Я считаю, это мое глубочайшее убеждение, что качество аспирантуры нужно повышать", — добавила Васильева.

Ранее министр заявляла, что Минобрнауки предлагает вернуть обязательную защиту диссертаций для аспирантов в 2017 году.