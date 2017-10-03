Васильева призвала наказывать директоров школ за отказ в обучении инвалидов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что будет добиваться отставки директора Липецкой гимназии, где ребенку в состоянии ремиссии онкологического заболевания отказали в обучении, сославшись на его здоровье; такие действия должны вести к неминуемому наказанию, считает министр.

Ранее в СМИ сообщалось, что в одной из школ Липецка отказали в обучении ребенку, находившемуся в состоянии ремиссии онкологического заболевания. По словам министра, школьник ранее находился на лечении в Москве в центре имени Димы Рогачева, где и обучался. По информации министра, позднее после выздоровления при попытке записаться в Липецкую гимназию №1 ему отказали, после чего в ситуацию вмешалось федеральное министерство.

"Я буду добиваться его отставки. Это у меня на личном контроле. Потому что, вы знаете, должен быть показательный пример для всех остальных. Я считаю, что люди, которые работают в школе и которые могут себе позволить подобные вещи, так работать не должны, равно как они не должны работать еще в ряде специальностей, которые связаны напрямую с работой с людьми", — сказала Васильева в интервью РИА Новости.

Как рассказала глава Минобрнауки, замминистра Татьяна Синюгина связалась с руководством гимназии, где ее заверили, что мальчик получит возможность обучаться в школе дистанционно.

"Дальше — больше. В присутствии всего руководящего состава гимназии маму попросили, а может быть и заставили, позвонить Татьяне Юрьевне и сказать, что она всем довольна, что ей предложили дистанционное обучение и вообще все замечательно. На самом деле все было не так", — рассказала Васильева.

По словам главы Минобрнауки, она лично связалась с губернатором региона по этому вопросу.

"Я считаю, что отказ в обучении детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), с инвалидами должен вести к неминуемому наказанию. И когда это потихонечку в голове уляжется у товарищей, что за этим следует неминуемое наказание, тогда дело пойдет по-другому", — сказала Васильева.

Случай в Липецке, по мнению Васильевой, лишь один из фактов, о котором стало широко известно. Она также подчеркнула, что администрации школы не должно быть позволительно все, руководство образовательного учреждения должно обеспечивать его работу.