Васильева призвала наказывать директоров школ за отказ в обучении инвалидов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что будет добиваться отставки директора Липецкой гимназии, где ребенку в состоянии ремиссии онкологического заболевания отказали в обучении, сославшись на его здоровье; такие действия должны вести к неминуемому наказанию, считает министр.
"Я буду добиваться его отставки. Это у меня на личном контроле. Потому что, вы знаете, должен быть показательный пример для всех остальных. Я считаю, что люди, которые работают в школе и которые могут себе позволить подобные вещи, так работать не должны, равно как они не должны работать еще в ряде специальностей, которые связаны напрямую с работой с людьми", — сказала Васильева в интервью РИА Новости.
Как рассказала глава Минобрнауки, замминистра Татьяна Синюгина связалась с руководством гимназии, где ее заверили, что мальчик получит возможность обучаться в школе дистанционно.
"Дальше — больше. В присутствии всего руководящего состава гимназии маму попросили, а может быть и заставили, позвонить Татьяне Юрьевне и сказать, что она всем довольна, что ей предложили дистанционное обучение и вообще все замечательно. На самом деле все было не так", — рассказала Васильева.
"Я считаю, что отказ в обучении детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), с инвалидами должен вести к неминуемому наказанию. И когда это потихонечку в голове уляжется у товарищей, что за этим следует неминуемое наказание, тогда дело пойдет по-другому", — сказала Васильева.
Случай в Липецке, по мнению Васильевой, лишь один из фактов, о котором стало широко известно. Она также подчеркнула, что администрации школы не должно быть позволительно все, руководство образовательного учреждения должно обеспечивать его работу.