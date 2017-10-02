Эксперт: идея президентских грантов пошла в народ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. 29 сентября 2017 года завершился прием заявок на участие во втором в этом году конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Профессор ВШЭ, член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков высоко оценил новую систему конкурсов президентских грантов и аналитическую работу Фонда президентских грантов с региональными НКО.

"Мне кажется, это правильная система — проводить несколько волн конкурса президентских грантов, чем сразу запускать один в год. Это позволяет многим НКО, которые в первый раз, скажем, не успели, не смогли по каким-то причинам включиться в майский тур, сделать это уже в конце лета, в начале осени", — отметил эксперт.

Статистика также говорит в пользу данного формата: количество участников второго конкурса выше первого почти в два раза, а точнее на 44%.

"Суммарно за все время в конкурсе участвовало 16 166 проектов, начиная со времени существования самой системы президентских грантов — с 2006 года. Это очень высокий показатель", — рассказал Поляков.

Вместе с ростом количества участников значительно возросла и активность регионов. Если, по словам эксперта, средний процент участников из Москвы и Петербурга составлял около 20-25% на каждый из городов, то сейчас по второму туру эта доля снизилась, а вовлеченность регионов, соответственно, возросла.

"Это хороший результат: сама идея президентских грантов, что называется, пошла в народ, и из всех регионов, из всех федеральных округов во втором туре подали заявки. Есть даже лидеры, где заявок больше 300, назову хотя бы три: это Татарстан, Башкортостан и Волгоградская область", — отметил профессор ВШЭ.

По мнению эксперта, это прямой результат того, что Фонд президентских грантов провел очень хорошую аналитическую работу по итогам первого конкурса. "В более чем 40 регионов выезжали специальные группы, проводили работу с местными НКО, разъясняли, как подавать заявки, объяснялась технология рассмотрения. И, я думаю, за счет такой активности получилось привлечь значительно больше НКО в этот раз", — считает Поляков.

Он также рассказал, что самыми популярными направлениями для получения президентского гранта стали: охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни (15,6% от общего числа заявок); поддержка проектов в области науки, образования и просвещения (14%) и социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (13%).