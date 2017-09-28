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Общество

Эксперты рассказали о способах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

17:0628.09.2017
(обновлено: 17:13 28.09.2017)
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© Fotolia / Andrey Popov

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Профилактика факторов риска, правильное питание и регулярная физическая нагрузка являются простейшими способами для того, чтобы сохранить сердце здоровым и избежать похода к врачам из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, рассказали РИА Новости врачи-кардиологи в преддверии Всемирного дня сердца.

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Всемирный день сердца (World Heart Day) проводится по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart Federation) с 2000 года. Он отмечается ежегодно 29 сентября с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. В России этот день и следующая за ним неделя называются Российской национальной неделей здорового сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца (болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу); болезнь сосудов головного мозга; болезнь периферических артерий; ревмокардит (поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями); врожденный порок сердца (существующие с рождения деформации строения сердца); тромбоз глубоких вен и эмболия легких (образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким).

Важность ЗОЖ

Эксперты согласны в том, что в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний первостепенную роль играет здоровый образ жизни.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Неблагополучие с сердцем начинается всегда с неправильного образа жизни. В первую очередь здоровье сердца начинается со здорового питания. Наши с вами соотечественники, к великому сожалению, на это обращают мало внимания. Разговоров все больше про экологически чистые продукты и тому подобное, но всерьез мало кто отдает себе отчет, что он употребляет в пищу", — сказал кардиолог Владимир Хорошев.

Он отметил, что в целом россияне пока не относятся к себе и своему здоровью так же внимательно, как это делают жители стран Европы и Северной Америки.

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"Именно поэтому у нас в огромной степени больше неблагополучия с сердцем, чем у тех же немцев, англичан, французов. И не только с сердцем, а вообще с сердечно-сосудистой системой, в частности, инсультами, то есть острыми нарушениями мозгового кровообращения. Говоря об инсультах – это все следствие в большой степени неблагополучия со всеми сосудами, особенно, в первую очередь, артериальными. Проблема атеросклероза, то есть сужение просветов сосудов за счет формирования атеросклеротических бляшек, особенно в магистральных сосудах, таких как главный артериальный сосуд аорты и магистральных ветвей этой аорты: сонной, позвоночной, коронарной артерий", — добавил Хорошев.

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По его словам, постепенно сужение сосудов достигает критического уровня, из-за чего они уже не могут обеспечить сердце нужным объемом крови. А при нехватке артериального кровотока, возникает предынфарктное состояние, а потом и инфаркт.

Профилактика факторов риска

Как рассказал РИА Новости ученый секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог Валентин Кокорин, причинами широкой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний в России является недостаточная коррекция факторов риска, таких как гиподинамия, артериальная гипертензия, курение, избыточная масс тела, нарушение липидного обмена, сахарный диабет.

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"Все эти факторы риска, ассоциированные состояния, которые приводят в свою очередь к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Мне кажется, что в направлении профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – это как раз тот резерв, который мы можем развивать и более активно использовать в настоящее время. Потому что в современных условиях научились оказывать высококвалифицированную помощь пациентам, у которых уже развились сердечно-сосудистые заболевания, улучшается их прогноз, снижается летальность, уменьшается количество госпитализаций, но в вопросах первичной профилактики пока, к сожалению, есть достаточно много сложностей, которые связаны уже не только с самой медициной, но и с самим обществом. Это и вопросы национальных приоритетов… и вопросы ранней профилактики, профосмотров. Много делается в этом направлении, но пока это все еще уступает нашим коллегам в развитых странах мира", — отметил Кокорин.

Новые лекарства

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По словам Валентина Кокорина, в настоящее время ведется разработка множества препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Это и препараты для коррекции свертываемости крови, новые антикоагулянты пероральные появляются практически каждый год. Новые препараты для лечения дислипидемии – нарушения липидного обмена, целые новые группы препаратов даже появляются, новые средства для лечения сердечной недостаточности. Это основные медикаментозные направления, которые сейчас разрабатываются", — сказал Кокорин.

Он также отметил, что еще одно активно развивающееся направление – это разработка комбинированных препаратов, сочетающих в себе сразу несколько активных лекарственных веществ. Но в то же время, по словам Кокорина, за первую половину 2017 года был зарегистрирован только один новый препарат для лечения патологий сердечно-сосудистой системы – в США. Это связано с долгим сроком, требующимся на разработку таких лекарств.

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"В среднем сейчас (разработка занимает) от 15 до 20 лет: это с момента выделения формулы лекарства до того момента как она регистрируется в качестве лекарственного средства в какой-либо стране, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но в среднем вот именно 15-20 лет", — добавил Кокорин.

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Советы на каждый день

По словам Владимира Хорошева, роль питания и движения в сохранении хорошего состояния сердца весьма значительная.

"В странах, где долго живут, всех учат, что если они будут употреблять одно-два яблока в день, то шансов прожить долгую жизнь намного больше, чем если они этого делать не будут. Или если они будут выпивать стакан виноградного сока, лучше из красного винограда, то шансов прожить долго и без проблем у них больше", — сказал Хорошев.

Он отметил, что хорошее влияние на сердце оказывает употребление молочных продуктов, в том числе и обычного молока, но в России мало кто знает, что пить его лучше утром или перед сном, причем молоко должно быть теплым.

"Или скажем о роли витамина Е… это витамин долгожительства. Чтобы поддерживать сердце и артериальные сосуды в первую очередь в нормальном состоянии, надо действительно употреблять продукты, богатые витамином Е: это овощи, творог, сыр, бобовые, рыба, растительные масла. Все это нормализует работу сердечной мышцы", — добавил Хорошев.

Он также обратил внимание на важность движения.

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"Люди понимают постепенно, что действительно вредно вести сидячий образ жизни… человек должен проходить не менее 6-8 километров день, это обеспечивает нормальный возврат венозной крови", — сказал Хорошев, отметив, что если этого не происходит, то у человека приводит к артериальной гипертензии, что способствует развитию атеросклероза.

"Вероятность всего этого можно уменьшить только теми усилиями, которые направлены на здоровое питание, на здоровый образ жизни, избегание сидячего образа жизни. Людям умственного труда нужно помнить, что каждый час нужно встать и пройтись, подняться по лестнице, например", — сказал Хорошев.

Влияние погоды и стресса

Хорошев отметил, что стоит избегать условий, которые могут вызывать спазмы сосудов.

"Причиной состояния резкого сужения (сосудов) может быть спазм в результате неблагоприятных условий, например, холода. Очень часто люди должны помнить, что ветреной холодной погоды нужно избегать, максимально нужно защитить себя от этого воздействия. Такая погода – очень неблагоприятный фактор для сердца", — сказал врач.

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По его словам, негативное влияние на сердце также оказывают панические атаки, которые стали проявляться чаще; в таком случае происходит мощный выброс гормона стресса — кортизола.

"А когда кортизол выбрасывается без должной цели, то есть нет видимой мотивации для этого, то он приводит к сильному повышению артериального давления, тогда это тоже пагубно сказывается на сердце, ведет к его быстрому износу, к раннему старению", — подытожил Хорошев.

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