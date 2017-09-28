Эксперты рассказали о способах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Профилактика факторов риска, правильное питание и регулярная физическая нагрузка являются простейшими способами для того, чтобы сохранить сердце здоровым и избежать похода к врачам из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, рассказали РИА Новости врачи-кардиологи в преддверии Всемирного дня сердца.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца (болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу); болезнь сосудов головного мозга; болезнь периферических артерий; ревмокардит (поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями); врожденный порок сердца (существующие с рождения деформации строения сердца); тромбоз глубоких вен и эмболия легких (образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким).
Важность ЗОЖ
Эксперты согласны в том, что в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний первостепенную роль играет здоровый образ жизни.
Он отметил, что в целом россияне пока не относятся к себе и своему здоровью так же внимательно, как это делают жители стран Европы и Северной Америки.
"Именно поэтому у нас в огромной степени больше неблагополучия с сердцем, чем у тех же немцев, англичан, французов. И не только с сердцем, а вообще с сердечно-сосудистой системой, в частности, инсультами, то есть острыми нарушениями мозгового кровообращения. Говоря об инсультах – это все следствие в большой степени неблагополучия со всеми сосудами, особенно, в первую очередь, артериальными. Проблема атеросклероза, то есть сужение просветов сосудов за счет формирования атеросклеротических бляшек, особенно в магистральных сосудах, таких как главный артериальный сосуд аорты и магистральных ветвей этой аорты: сонной, позвоночной, коронарной артерий", — добавил Хорошев.
Профилактика факторов риска
Как рассказал РИА Новости ученый секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог Валентин Кокорин, причинами широкой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний в России является недостаточная коррекция факторов риска, таких как гиподинамия, артериальная гипертензия, курение, избыточная масс тела, нарушение липидного обмена, сахарный диабет.
Новые лекарства
"Это и препараты для коррекции свертываемости крови, новые антикоагулянты пероральные появляются практически каждый год. Новые препараты для лечения дислипидемии – нарушения липидного обмена, целые новые группы препаратов даже появляются, новые средства для лечения сердечной недостаточности. Это основные медикаментозные направления, которые сейчас разрабатываются", — сказал Кокорин.
Он также отметил, что еще одно активно развивающееся направление – это разработка комбинированных препаратов, сочетающих в себе сразу несколько активных лекарственных веществ. Но в то же время, по словам Кокорина, за первую половину 2017 года был зарегистрирован только один новый препарат для лечения патологий сердечно-сосудистой системы – в США. Это связано с долгим сроком, требующимся на разработку таких лекарств.
"В среднем сейчас (разработка занимает) от 15 до 20 лет: это с момента выделения формулы лекарства до того момента как она регистрируется в качестве лекарственного средства в какой-либо стране, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но в среднем вот именно 15-20 лет", — добавил Кокорин.
Советы на каждый день
По словам Владимира Хорошева, роль питания и движения в сохранении хорошего состояния сердца весьма значительная.
"В странах, где долго живут, всех учат, что если они будут употреблять одно-два яблока в день, то шансов прожить долгую жизнь намного больше, чем если они этого делать не будут. Или если они будут выпивать стакан виноградного сока, лучше из красного винограда, то шансов прожить долго и без проблем у них больше", — сказал Хорошев.
Он отметил, что хорошее влияние на сердце оказывает употребление молочных продуктов, в том числе и обычного молока, но в России мало кто знает, что пить его лучше утром или перед сном, причем молоко должно быть теплым.
"Или скажем о роли витамина Е… это витамин долгожительства. Чтобы поддерживать сердце и артериальные сосуды в первую очередь в нормальном состоянии, надо действительно употреблять продукты, богатые витамином Е: это овощи, творог, сыр, бобовые, рыба, растительные масла. Все это нормализует работу сердечной мышцы", — добавил Хорошев.
Он также обратил внимание на важность движения.
"Вероятность всего этого можно уменьшить только теми усилиями, которые направлены на здоровое питание, на здоровый образ жизни, избегание сидячего образа жизни. Людям умственного труда нужно помнить, что каждый час нужно встать и пройтись, подняться по лестнице, например", — сказал Хорошев.
Влияние погоды и стресса
Хорошев отметил, что стоит избегать условий, которые могут вызывать спазмы сосудов.
"Причиной состояния резкого сужения (сосудов) может быть спазм в результате неблагоприятных условий, например, холода. Очень часто люди должны помнить, что ветреной холодной погоды нужно избегать, максимально нужно защитить себя от этого воздействия. Такая погода – очень неблагоприятный фактор для сердца", — сказал врач.
"А когда кортизол выбрасывается без должной цели, то есть нет видимой мотивации для этого, то он приводит к сильному повышению артериального давления, тогда это тоже пагубно сказывается на сердце, ведет к его быстрому износу, к раннему старению", — подытожил Хорошев.