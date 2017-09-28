В Госдуме обсудят проблему адаптации мигрантов в России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Комитет Государственной Думы РФ по делам национальностей в рамках осенней сессии обсудит проблему социальной и культурной адаптации иностранных мигрантов в России, заявил председатель комитета Ильдар Гильмутдинов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Глава комитета считает, что нужно разработать закон, который определил бы меры социально-культурной адаптации иностранных граждан и ответственных за их исполнение.

"По законодательной части мы в Государственной Думе ждем документ о социальной и культурной адаптации иностранных граждан", — сказал Гильмутдинов.

По его словам, в конце ноября комитет планирует обсудить эту проблему с Общественной палатой. Он также напомнил, что внимание к этому вопросу уже привлекал президент РФ Владимир Путин, который поручил Федеральному агентству по делам национальностей работать в этом направлении.