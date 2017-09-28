В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Разрыв в средней продолжительности жизни мужчин и женщин в России впервые сокращен до 10 лет, за семь месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни мужчин выросла на один год — до 67,5 лет, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Смертность в России уменьшилась на 2,5% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; таким образом, за этот период удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на слова главы ведомства.

"За семь месяцев текущего года продолжительность жизни мужчин увеличилась на год и составила (пока не очень много) 67,5 лет (было 66,5). Это большой прирост", — сказала Скворцова в эфире радиостанции "Вести-ФМ".

Средняя продолжительность жизни женщин в России сегодня составляет 77,4 года, отметила она.

"Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10. Задача – максимально его сократить за счет увеличения продолжительности жизни", — заключила министр.