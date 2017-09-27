Васильева осудила необоснованное увеличение платы за дошкольное образование

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Родительская плата за дошкольное образование в среднем по России во втором квартале 2017 года составила почти две тысячи рублей, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на правительственном часе в Госдуме.

"Среди актуальных проблем дошкольного образования – размер родительской платы. Взимаемый размер, установленный учредителем, по России во II квартале 2017 г. в среднем составил 1 950 рублей", — сказала Васильева.

По данным Минобрнауки, минимальный размер платы в 785 рублей зафиксирован в Дагестанской и Карачаево-Черкесской республиках, максимальный – 4 614 рублей в Магаданской области.

"Министерство работает с главами регионов, которыми взяты обязательства по установлению личного контроля за необоснованным увеличением родительской платы на местах", — отметила министр.