Васильева: базовых учебников не должно быть много – 2-3 линейки

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Базовые учебники для изучения основных предметов должны быть во всех школах, но их количество не должно быть большим — 2-3 линейки, считает министр образования и науки России Ольга Васильева.

"База должна быть у всех, и она предполагает две-три линейки, не больше — такого количества учебников не нужно, они должны быть хорошими, качественными, в небольшом количестве. И, кстати, по этой схеме практически все страны работают", — сказала Васильева в интервью RT.

По ее словам, базовое содержание образования должно быть одинаковым по всей стране, оно должно быть качественным, доступным и бесплатным.

Васильева также отметила, что базовые стандарты не исключают дополнительного изучения учебных пособий.

"А вот дальше, когда ребёнок начинает погружаться в изучение предмета, может быть очень много качественных учебных пособий, которые не входят в Федеральный перечень, и здесь уже немножко другая история. Школа может выбирать, может сама выстраивать ту самую траекторию углублённого обучения, и она должна это делать обязательно. А что касается базы, то это, на мой взгляд, неоспоримый момент", — добавила министр.

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