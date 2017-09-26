МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Репрессивные меры в отношении людей, которые отказываются от вакцинации, могут привести к конфронтации в обществе, считает депутат "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в середине сентября сообщила, что Минздрав РФ рассматривает возможность изменения оплаты больничных тем родителям, дети которых заболели из-за отказа от прививки.

"Если мы сейчас примем какие-то репрессивные меры типа обязать вакцинировать — все. Вторая сторона в белых халатах переходит на этот механизм, и начинается конфронтация в обществе", — заявил Онищенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что не одобряет инициативу Минздрава наказывать материально родителей, отказавшихся вакцинировать детей.