Вакцинация добавила каждому россиянину по 20 лет жизни, считает Онищенко

Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фото

Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Человечество сегодня является свидетелем глобального успеха в борьбе с такими вирусными заболеваниями, как корь и оспа, которые до внедрения вакцинации серьезно влияли на численность популяции, продолжительность жизни россиян благодаря прививкам увеличилась на 20 лет, сообщил во вторник депутат "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась презентация научной монографии "Корь в России: проблемы ликвидации", одним из авторов исследования стал Онищенко. В книге суммирован и проанализирован опыт борьбы с корью начиная с 1960-х годов ХХ века.

"Мы изъяли из нашей с вами жизни оспу, мы практически изъяли из нашей жизни корь, — а корь это одна из самых страшных инфекций… Это позволило убрать биологические клапаны, которые периодически подчищали человеческую популяцию на планете в каждой стране. В ХХ веке только одна вакцинация дала каждому гражданину России примерно 20 лет дополнительной жизни", — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции.

По его словам, человечество является свидетелем "глобального успеха на национальном уровне здравоохранения".

"Это яркий пример вмешательства человека в тот биологический баланс, который эволюционировал несколько десятков миллионов лет", — добавил Онищенко.