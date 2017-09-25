Кузнецова обсудит с экспертами допобразование для особых детей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена в ближайшее время обсудить с экспертами вопрос широкого распространения практик инклюзивного творческого образования для детей с особенностями развития, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в понедельник.
Она также выступила за обобщение и распространение позитивных практик инклюзивного творческого развития.
"Инклюзивный фестиваль" проходит в ГМИИ им. Пушкина с 25 сентября по 1 октября, он объединяет мероприятия, предназначенные для посетителей с особенными потребностями. В программе фестиваля – спектакли на языке жестов, мастер-классы с незрячими актерами, лекции, концерты, кинопоказы. Также в дни фестиваля пройдет научно-практическая конференция, посвященная формированию "доступной среды" в музеях.