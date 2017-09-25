Кузнецова обсудит с экспертами допобразование для особых детей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена в ближайшее время обсудить с экспертами вопрос широкого распространения практик инклюзивного творческого образования для детей с особенностями развития, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в понедельник.

"Многие дети не имеют возможности проявлять и реализовывать свои способности просто потому, что не знают, что существует музеи, театры, студии, где их ждут. Важно доводить эту информацию до тех, кому она так нужна, чтобы особенные дети почувствовали себя частью этого счастливого безбарьерного мира – мира искусства", — заявила Кузнецова на открытии "Инклюзивного фестиваля" в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, ее слова приводит пресс-служба уполномоченного.

Она также выступила за обобщение и распространение позитивных практик инклюзивного творческого развития.

"По инициативе Анны Кузнецовой в Москве в ближайшее время пройдет круглый стол по обсуждению механизмов этого распространения, на который обмудсмен пригласила и участников фестиваля", — говорится в сообщении.

"Инклюзивный фестиваль" проходит в ГМИИ им. Пушкина с 25 сентября по 1 октября, он объединяет мероприятия, предназначенные для посетителей с особенными потребностями. В программе фестиваля – спектакли на языке жестов, мастер-классы с незрячими актерами, лекции, концерты, кинопоказы. Также в дни фестиваля пройдет научно-практическая конференция, посвященная формированию "доступной среды" в музеях.