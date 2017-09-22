Минобрнауки подготовило предложения по разработке школьных учебников

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобрнауки РФ подготовило предложения по разработке и использованию базовых учебников в российских школах, сообщает в пятницу RT со ссылкой на пресс-службу министерства. Ведомство, однако, не уточнило сути этих предложений.
В Минобрнауки также подчеркнули, что "предметные учебники должны соответствовать предметным концепциям, федеральным государственным образовательным стандартам и примерным образовательным программам, что позволит "обеспечить единство образовательного пространства на территории всей страны".
Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов. Позднее министр заявляла РИА Новости, что количество учебников сократится уже в ближайшее время.