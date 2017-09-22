Минобрнауки подготовило предложения по разработке школьных учебников

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобрнауки РФ подготовило предложения по разработке и использованию базовых учебников в российских школах, сообщает в пятницу RT со ссылкой на пресс-службу министерства. Ведомство, однако, не уточнило сути этих предложений.

"Во исполнение июньского поручения президента Российской Федерации Владимира Путина Минобрнауки подготовлены предложения по повышению качества экспертизы, а также разработке и применению базовых учебников. Подчеркнем, что речь идет не об одном единственном учебнике, а о возможности выбора учителем линейки, состоящей из проверенных, выверенных учебников", — говорится в сообщении.

В Минобрнауки также подчеркнули, что "предметные учебники должны соответствовать предметным концепциям, федеральным государственным образовательным стандартам и примерным образовательным программам, что позволит "обеспечить единство образовательного пространства на территории всей страны".

В министерстве также уточнили, что сегодня действует федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в школах. Он был утвержден в 2014 году. "В настоящее время в федеральном перечне 1377 учебников, включая, например, 82 учебника по русскому языку, 81 — литературе, 81 — по английскому языку", — сообщила RT пресс-служба.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов. Позднее министр заявляла РИА Новости, что количество учебников сократится уже в ближайшее время.