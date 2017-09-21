Россияне стали меньше критиковать ЕГЭ, заявили в Минобрнауки

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне стали меньше критиковать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), заявила заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина на круглом столе "ЕГЭ-2017: итоги и перспективы развития форм итоговой аттестации в школе" в Общественной палате (ОП) РФ.

Синюгина отметила, что общество перестало воспринимать ЕГЭ как чрезвычайную ситуацию и стало оценивать его как нормальный процесс оценки знаний.

"Сегодня из постоянно критикуемого направления в системе образования ЕГЭ переходит в русло очень конструктивного и, самое главное, позитивного обсуждения", — сообщила Синюгина.

Ее слова подтвердил председатель комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Михаил Погосян. Он уточнил, что на горячую линию по ЕГЭ в ОП РФ в этом году поступило порядка 150 обращений. Для сравнения в 2016 году количество обращений было в два раза больше — более 300 обращений, а в 2015 году — более тысячи.