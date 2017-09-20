ГД приняла в I чтении законопроект о праве субъектов оценивать услуги НКО

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Законопроект, согласно которому оценка качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), может осуществляться не только федеральными органами, но и органами исполнительной власти субъектов РФ принят Госдумой в первом чтении.

Законопроект, подготовленный правительством, предусматривает наделение органов исполнительной власти субъектов РФ наряду с федеральными органами исполнительной власти полномочиями по оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг.

Авторы законопроекта также предлагают наделить территориальные органы Минюста РФ полномочиями по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и включении их в соответствующий реестр.

В настоящий момент, отмечают авторы инициативы, оценка качества услуг НКО должна осуществляться федеральными органами исполнительной власти. Однако организация предоставления, а также контроля качества оказания отдельных общественно полезных услуг возложена на органы исполнительной власти субъектов РФ, а полномочия по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и их включении в соответствующий реестр — на Минюст РФ. Такое распределение полномочий, по мнению авторов законопроекта, может повлечь правоприменительные проблемы.