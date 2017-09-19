Инвалидам станет проще узнать о реабилитационных мероприятиях

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Инвалиды смогут получить сведения о рекомендованных им реабилитационных мероприятиях и об оказанных услугах через портал госуслуг и в Пенсионном фонде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ; соответствующий административный регламент ведомство подготовило и опубликовало во вторник.

По данным Минтруда, в случае утверждения административного регламента инвалиды смогут запрашивать необходимую информацию не только в личном кабинете в системе "Федеральный реестр инвалидов", но и на портале госуслуг. Также будет возможность обратиться лично или по почте в отделение Пенсионного фонда и получить нужные данные на бумажном носителе.

"Инвалиды могут получить сведения о рекомендованных им реабилитационных мероприятиях и об оказанных услугах через личный кабинет в системе "Федеральный реестр инвалидов. В настоящее время обсуждается вопрос введения новой государственной услуги, чтобы у инвалидов была возможность получения этих данных с помощью портала государственных услуг, а также в отделениях Пенсионного фонда России", — заявили в Минтруде.

"Такое информирование позволит обеспечить контроль за работой ведомств, предоставляющих государственные услуги инвалидам, в том числе за счет выявления самими инвалидами несоответствия данных, отраженных в реестре, с фактическим оказанием услуг и представления информации о таком несоответствии в уполномоченный орган", — резюмировали в ведомстве.