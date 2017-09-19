В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 14 миллионов россиян, в том числе 3,4 миллиона детей и более 25 тысяч беременных женщин, уже привились от гриппа за счёт средств федерального бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Вакцинация началась во всех субъектах Российской Федерации. По состоянию на 15.09.2017 за счет средств федерального бюджета привито 14,1 млн. человек, в том числе 3,4 млн. детей и более 25 тысяч беременных женщин", — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также добавили, что, по информации ВОЗ, на 37-й неделе текущего года во всех странах Европейского региона регистрировалась низкая интенсивность эпидемической активности гриппа.

По данным службы, невысокая заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), регистрируемая в России, была связана с вирусами не гриппозной этиологии.