В Сибири и на Дальнем Востоке построят центры ядерной медицины

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Центры ядерной медицины в перспективе будут построены в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на праздновании 70-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"За год более 20 миллионов больных получают медицинскую помощь в ваших организациях, и это не только жители закрытых административных территориальных образований и наукоградов, это не только представители важнейших для страны производств, но и обычные граждане России, которые проживают на близких территориях", — сказала Скворцова.

Министр отметила, что сотрудники ФМБА умеют быстро концентрироваться и координировать усилия даже в условиях экстренных ситуаций.

"Основная же деятельность ФМБА — это ядерная, атомная медицина. И к нашему совместному счастью это направление снова стало приоритетом государственной важности. Заканчивается разработка концепции ядерной медицины правительством, принята "дорожная карта" по ее развитию… В этом году мы вместе с вами сдаем два таких объекта — это Димитровград и Санкт-Петербург. В перспективе такие объекты будут построены на территории Сибири и Дальнего Востока", — добавила Скворцова.