МГУ вошел в рейтинг лучших вузов THE по гуманитарным наукам

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 предметного рейтинга Times Higher Education по специальности "Искусство и гуманитарные науки", поднявшись за год на 15 позиций, сообщила пресс-служба МГУ.
"МГУ имени М.В.Ломоносова занял 51 место в списке лучших вузов мира по этой специальности. Московский университет улучшил свои показатели на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом (66 место в 2016 году)", — говорится в сообщении.
"Традиционно считается, что российские университеты занимают высокие позиции в рейтингах по естественно-научным дисциплинам и гуманитарии сильно отстают. Приятно, что нам в очередной раз удалось продемонстрировать наши сильные стороны в гуманитарной сфере. Мы улучшили показатели в этой области на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом. Это отражает высочайший уровень исследований наших историков, филологов, искусствоведов, лингвистов и археологов", — приводятся в сообщении слова ректора МГУ Виктора Садовничего.
Он отметил, что совместные проекты ученых-археологов МГУ с европейскими, американскими, южно-корейскими и японскими коллегами позволяют совершать открытия международного значения, а также устанавливать и сохранять контакты в мировом образовательном и научно-исследовательском сообществе.