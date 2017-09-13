МГУ вошел в рейтинг лучших вузов THE по гуманитарным наукам

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 предметного рейтинга Times Higher Education по специальности "Искусство и гуманитарные науки", поднявшись за год на 15 позиций, сообщила пресс-служба МГУ.

Предметный рейтинг Times Higher Education по специальности "Искусство и гуманитарные науки" ("Arts and Humanities") был опубликован в среду. Он строится на основе 13 показателей мирового рейтинга World University Rankings 2017-2018, сгруппированных в пять категорий: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация, инновации, — использующих уникальные весовые коэффициенты для каждой из специальностей рейтинга. Область "Искусство и гуманитарные науки" включает разделы "Искусство, актерское мастерство", "Языки, литература и лингвистика", "История, философия", "Архитектура" и "Археология".

"МГУ имени М.В.Ломоносова занял 51 место в списке лучших вузов мира по этой специальности. Московский университет улучшил свои показатели на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом (66 место в 2016 году)", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Московский университет стал единственным российским вузом, представленным в рейтинге.

"Традиционно считается, что российские университеты занимают высокие позиции в рейтингах по естественно-научным дисциплинам и гуманитарии сильно отстают. Приятно, что нам в очередной раз удалось продемонстрировать наши сильные стороны в гуманитарной сфере. Мы улучшили показатели в этой области на 15 пунктов по сравнению с предыдущим годом. Это отражает высочайший уровень исследований наших историков, филологов, искусствоведов, лингвистов и археологов", — приводятся в сообщении слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Он отметил, что совместные проекты ученых-археологов МГУ с европейскими, американскими, южно-корейскими и японскими коллегами позволяют совершать открытия международного значения, а также устанавливать и сохранять контакты в мировом образовательном и научно-исследовательском сообществе.