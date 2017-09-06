Глава Роспотребнадзора предложила Дерипаске создать фонд для эпидемиологов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила подумать о создании фонда для эпидемиологов.

"А может нам подумать о фонде для эпидемиологов, бактериологов?" — обратилась Попова в ходе сессии ВЭФ к президенту "Русала" Олегу Дерипаске.

Тот в ответ заявил о готовности реализовать данное предложение и отметил, что необходимо понимать угрозы эпидемий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и объединять усилия в борьбе с ними.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.