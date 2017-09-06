В Хабаровске появится российско-японский центр превентивной медицины

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. РЖД, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, направленное на создание в Хабаровске Российско-японского центра превентивной медицины и диагностики, сообщила пресс-служба РЖД.

Документ подписан в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Соглашение направлено на реализацию совместного проекта по созданию Российско-японского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. Стороны намерены сотрудничать в области привлечения инвестиций в развитие центра, а также в сфере сохранения и улучшения здоровья граждан и повышения качества медицинских услуг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные центры планируется открыть на базах других учреждений сети здравоохранения "РЖД-Медицина", в том числе в Дальневосточном регионе.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.