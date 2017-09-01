СФ готов поддержать инициативу о господдержке российского профобразования

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Среднему профессиональному образованию требуется усиленная поддержка со стороны государства и бизнеса; сенаторы при необходимости готовы законодательно поддержать эту сферу, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В любом случае, по ее мнению, среднему профессиональному образованию требуется "усиленная поддержка со стороны государства, общества, бизнеса". По словам спикера, руководители предприятий постоянно говорят о том, что нуждаются в высококвалифицированных рабочих кадрах.
Матвиенко отметила, что "если для этого потребуется внесение корректив на законодательном уровне, наша палата отнесется к соответствующим инициативам со всем вниманием".
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что в 2017 году 59% девятиклассников решили продолжить обучение в техникумах и колледжах, выбрав рабочие специальности.