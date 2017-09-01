СФ готов поддержать инициативу о господдержке российского профобразования

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Среднему профессиональному образованию требуется усиленная поддержка со стороны государства и бизнеса; сенаторы при необходимости готовы законодательно поддержать эту сферу, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"В 2017 году возросло число выпускников девятых классов, которые решили продолжить обучение в техникумах и колледжах. Пока трудно сказать, стоит ли за этим долговременная тенденция", — написала Матвиенко в своем блоге на сайте СФ.

В любом случае, по ее мнению, среднему профессиональному образованию требуется "усиленная поддержка со стороны государства, общества, бизнеса". По словам спикера, руководители предприятий постоянно говорят о том, что нуждаются в высококвалифицированных рабочих кадрах.

"Сегодня Россия значительно уступает по производительности труда наиболее развитым государствам. Рост интереса российских школьников к получению среднего профессионального образования должен быть использован для преодоления нашего отставания в этой сфере", — подчеркнула законодатель.

Матвиенко отметила, что "если для этого потребуется внесение корректив на законодательном уровне, наша палата отнесется к соответствующим инициативам со всем вниманием".

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что в 2017 году 59% девятиклассников решили продолжить обучение в техникумах и колледжах, выбрав рабочие специальности.