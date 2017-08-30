"Роскосмос" и Минобрнауки будет готовить кадры для космической отрасли

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для предприятий ракетно-космической отрасли между госкорпорацией "Роскосмос" и министерством образования подписано в стенах МГТУ имени Баумана, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров и министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
Васильева отметила важность космической отрасли для современной России и сообщила, что число бюджетных мест в вузах на космических специальностях будет постепенно увеличиваться.
"Год от года мы увеличиваем и будем увеличивать бюджетные цифры приема на космические специальности, со следующего года их станет больше на 7%", — добавила министр.