Васильева заявила о недопустимости ремонта в школах за счет родителей

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева назвала недопустимым ремонт школьных помещений за счет родителей и обещала обсудить эту проблемой с главой Дагестана, откуда ей поступила жалоба во время Общероссийского родительского собрания.
"Это недопустимо, непозволительно. Ни о каком ремонте за счёт родителей речи быть не должно… Как только закончится наше собрание я с ним (главой региона) переговорю. Это недопустимо" — сказала Васильева.
Она также отметила, что в Дагестане строятся школы по программе создания новых учебных заведений "Школа — 2025".
Ранее следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями после жалобы родителей на требование приобретать за свой счет школьную мебель. О сборе денег на покупку парт рассказала жительница Элисты Лариса Якупова в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.