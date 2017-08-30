Васильева заявила о недопустимости ремонта в школах за счет родителей

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева назвала недопустимым ремонт школьных помещений за счет родителей и обещала обсудить эту проблемой с главой Дагестана, откуда ей поступила жалоба во время Общероссийского родительского собрания.

Общероссийское родительское собрание проходит в среду в четвертый раз. Глава Минобрнауки отвечает на вопросы, волнующие родительскую общественность. Вопросы в том числе поступают из регионов с помощью видеосвязи. Родители школьников из Дагестана пожаловались министру на то, что им приходится сдавать деньги на ремонт классов и покупку рабочих тетрадей.

"Это недопустимо, непозволительно. Ни о каком ремонте за счёт родителей речи быть не должно… Как только закончится наше собрание я с ним (главой региона) переговорю. Это недопустимо" — сказала Васильева.

Она также отметила, что в Дагестане строятся школы по программе создания новых учебных заведений "Школа — 2025".

Кроме того, по словам министра, что если необходимы какие-то дополнительные учебные пособия, учитель должен объяснить родителям школьников, почему необходимы именно эти рабочие тетради.

Ранее следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями после жалобы родителей на требование приобретать за свой счет школьную мебель. О сборе денег на покупку парт рассказала жительница Элисты Лариса Якупова в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.