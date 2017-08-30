МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предостерегла от излишней физической нагрузки на школьников и заявила о возможном возвращении в школы "групп здоровья", куда будут входить дети, которые не могут заниматься спортом наравне со всеми.

"У нас было достаточное количество несчастных случаев. В подростковом возрасте нельзя давать (большую нагрузку – ред.)", — сказала Васильева на Общероссийском родительском собрании, отвечая на вопрос об излишней физической нагрузке на школьников.

Министр также напомнила о существовавших ранее в школах так называемых группах здоровья, в которые входили дети, кто по состоянию здоровья не мог заниматься спортом наравне со всеми. Васильева отметила, что каждая школа должна знать об особенностях здоровья своих детей. "Сейчас решается вопрос правовой", — добавила глава Минобрнауки.