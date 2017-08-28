Васильева назвала плюсы внедрения системы учительского роста

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на селекторном совещании, посвященном готовности системы образования к началу учебного года. 28 августа 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на селекторном совещании, посвященном готовности системы образования к началу учебного года. 28 августа 2017

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что внедрение национальной системы учительского роста даст перспективу молодым учителям, которые смогут раньше выйти на профессиональную аттестацию.

Ранее сообщалось, что апробация системы учительского роста пройдет осенью в 13 регионах России. Первыми регионами, которые внедрят эту систему уже в 2017 году, станут Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Хабаровский край, Ленинградская, Курганская, Томская, Московская, Ярославская, Волгоградская и Рязанская области.

"В этой новой системе будет очень большая перспектива для молодых", — заявила Васильева в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной обсуждению модели национальной системы учительского роста.

При этом министр отметила, что заслуги учителей старшего поколения никто не умаляет.

"Можно будет раньше выйти на аттестацию профессиональную, если человек чувствует в себе силы и видится себе как профессионал нового качества", — пояснила Васильева, добавив, что в настоящее время аттестация педагогов "не всегда прозрачна".

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сформировать систему учительского роста и предусмотреть обучение преподавателей методам воспитания и социализации учащихся. Система учительского роста направлена на установление уровня профессионализма, который подтверждается результатами аттестаций. Васильева позднее сообщала, что разработка системы учительского роста будет продолжаться до 2020 года.

Для введения профстандарта предлагается обсуждать три градации — ведущий учитель, старший учитель и учитель. По словам Васильевой, "в каждой градации могут быть еще по три деления". Старший преподаватель, должность которого предполагается ввести в РФ в систему учительского роста, предположительно, будет заниматься наставничеством, имея при этом небольшую нагрузку.