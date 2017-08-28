Число школьников в России в новом учебном году вырастет на миллион человек

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Учащихся в российских школах в новом учебном году прибавится на 1 миллион человек, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что во всех регионах проверочные комиссии завершили проверку школ.

Глава кабмина подчеркнул, что сейчас в России проживает порядка 30 миллионов молодёжи.

"Только за школьные парты сядут 15,5 миллионов школьников. Это почти на 1 миллион больше, чем год назад. Из них 1,8 миллиона детей пойдут в первый класс", — сообщил Медведев на совещании о готовности системы образования к учебному году.

Председатель правительства подчеркнул, что первоклассников в текущем году на 100 тысяч больше, чем в 2016 году.