В ОП разработали памятку с советами, как предотвратить пропажу детей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ разработала памятку для родителей с советами о том, какие меры нужно предпринять, чтобы их ребенок не потерялся, проект памятки направят в Минобрнауки с предложением распространить по российским школам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.

По информации палаты, за первые три месяца 2017 года в России потерялось около 1350 человек, более 300 из них – дети. Ежегодно только в столице подается более 10 тысяч заявлений о розыске пропавших людей.

"Общественная палата РФ совместно с общественной молодежной организацией "Всероссийский студенческий корпус спасателей" разработала памятку для родителей. Данные рекомендации помогут не потерять своего ребенка и расскажут о том, как действовать, если это все-таки произошло. Проект памятки будет направлен в Минобрнауки с предложением рассмотреть возможность ее распространения по российским школам", — говорится в сообщении.

В частности, авторы памятки рекомендуют родителям убедиться в том, что дошкольник точно знает свое полное имя и имена родителей, а также адрес проживания. Стоит приобрести ему мобильный телефон и записать все номера ближайших родственников, которые он сможет набирать с помощью запрограммированных "горячих" клавиш. Нелишним будет сделать метки на детской одежде или положить в карман записку с контактами родителей.

"Необходимо как можно раньше начать разговаривать с ребенком о важности его безопасности, но преподносить эту информацию в форме игр, сказок, используя понятные образы и примеры, чтобы упростить понимание ими своих действий в различных нестандартных или критичных ситуациях. По мере взросления стоит предлагать четкие схемы поведения, а также достаточно аккуратно говорить о возможных рисках", — говорится в памятке.

Если ребенок один добирается в школу, кружки и секции и обратно домой, необходимо пройти с ним по каждому маршруту и обсудить любые опасности и препятствия, которые могут встретиться на пути: как правильно переходить дорогу и что делать, если он обнаружил преследование, советуют авторы документа.

Член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Елена Альшанская считает, что подобные методические рекомендации для маленьких детей можно в дальнейшем ввести в обязательную программу школ и детских садов.

"Большинство детей, находящихся в розыске, — не "потеряшки", а дети, сбежавшие из семей и государственных интернатов. Очень часто родители не учат детей элементарным правилам безопасности – куда можно, а куда нельзя ходить, чем может грозить общение с незнакомцами. Часто этому также не учат в школах и детских садах", – отмечает Альшанская, чьи слова приводит пресс-служба ОП РФ.

Еще одна проблема, которую она отмечает, заключается в том, что родители не всегда сразу же сообщают о пропаже детей, а эти часы, а иногда и дни ожидания могут быть фатальными для ребенка.

"В последние годы, прежде всего благодаря деятельности поисковых волонтерских организаций, спасатели, следственные органы и полиция намного оперативнее реагируют на сигналы о пропаже ребенка. Поэтому, если пропал ребенок, главное не медлить, ведь первые часы поиска самые важные. Необходимо сразу же параллельно обращаться в поисковые волонтерские группы", – отметила Альшанская.